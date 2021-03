"Sporting? Todos gostam de ser associados a grandes clubes"

Tiago Esgaio mudou-se do Torreense para o Belenenses em 2018 e, apesar de ser alvo de cobiça, pretende cumprir o ano que ainda falta.

Tiago Esgaio começou no futebol como médio, mas desde a época passada que é como lateral-direito que dá cartas no Belenenses. Depois de ter jogado também como central, assume que é na ala direita da defesa que se sente mais feliz e confessa que, quando foi adaptado, pediu "umas dicas ao mano" Ricardo, que atua no Braga na mesma posição. "Sempre lhe pedi conselhos, mas foi mais fácil adaptar-me por causa do acompanhamento que fazia dos jogos dele", contou.

O camisola 13 belenense gostava de, um dia, partilhar o balneário com o irmão e sente-se preparado para atuar em outro patamar. A hipótese existe, foi já revelado o interesse do Sporting nele. "Todos gostam de ser associados a grandes clubes, mas estou focado no Belenenses, com quem tenho mais um ano de contrato", comenta Tiago Esgaio, que faz uma análise positiva da época: "Podíamos estar mais acima na tabela, mas já fizemos exibições muito boas."