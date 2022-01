Sem qualquer minuto pelo Belenenses, central foi devolvido ao Wolverhampton

Christian Marques, internacional sub-20, regressa aos wolves sem fazer qualquer jogo pela equipa principal.

Christian Marques já não é jogador do Belenenses. Sem qualquer minuto pela equipa principal, o central, de 19 anos, foi devolvido ao Wolverhampton, clube inglês que o tinha emprestado ao emblema do Jamor, e na terça-feira já não treinou.

O defesa, internacional sub-20 por Portugal, foi contratado no último dia de mercado e chegou a integrar dez convocatórias, mas não saiu do banco. Pelos sub-23 belenenses ainda fez dois jogos. Dada a falta de utilização, a SAD do Jamor chegou a acordo com o clube inglês para o regresso do defesa.

Com Christian Marques de saída, abre-se a porta para Luca Van Der Gaag voltar a integrar os treinos da equipa principal do Belenenses. O central neerlandês, de 20 anos, fez ontem o segundo jogo pelos sub-23, depois de nove meses ausente, por lesão.