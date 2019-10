"Se prenderem Marco Matias no corredor, o rendimento será menor"

O extremo esteve nas últimas quatro temporadas no Sheffield Wednesday, clube inglês que o contratou no verão de 2015, depois de uma temporada fantástica na Madeira

Foi no Nacional que Marco Matias teve a sua melhor época da careira no capítulo da finalização. Em 2014/15, o agora extremo do Belenenses apontou 21 golos ao serviço do emblema madeirense, registo que o ajudou a transferir-se para o Sheffield Wednesday (Inglaterra).

Manuel Machado era o treinador dos alvinegros nessa temporada e, em conversa com O JOGO, recordou "momentos muito bem conseguidos" pelo extremo e que "resultaram positivamente". "Marco Matias era um jogador que jogava preferencialmente na ala e marcava cinco a seis golos por ano. Nessa época, marcou 21, um upgrade de finalização fantástico e proporcionou a sua transferência para o futebol inglês. Se estiver no pleno das suas capacidades e for feita uma utilização de forma inteligente do jogador, não tenho dúvidas de que pode ser um elemento que acrescentará qualidade à que a equipa já tem", frisou.

E para o experiente técnico, de 63 anos, houve um fator que ajudou à explosão do extremo nessa época. "O Marco joga preferencialmente nas alas, era um jogador que atuava fundamentalmente para servir. No ano em que esteve no Nacional, jogou a partir da ala para o interior. Muitas vezes, jogava no lado esquerdo e fazia o uso do seu pé direito", analisou Manuel Machado, deixando um conselho ao treinador do Belenenses, Pedro Ribeiro: "Se o prenderem no corredor, o rendimento será menor. Rende mais se fizer movimentos interiores."

O último jogo oficial de Marco Matias foi em maio pelo Sheffield Wednesday. Isto é, não joga há mais de cinco meses. Por isso, Manuel Machado reconhece que o reforço que agora chegou ao plantel belenense, na companhia de Silvestre Varela, vai precisar de algum tempo para adquirir a melhor forma física. "É um trabalho que terá de ser feito pelo treinador. Depois de uma pausa longa, normalmente um jogador precisa de um tempo de retoma igual ao que esteve parado para recuperar o pleno das capacidades", avaliou.