SAD está em contacto com autarquias do distrito de Lisboa.

De forma a diminuir os custos e a ter um espaço que não seja partilhado com outros clubes, a SAD do Belenenses procura local alternativo ao Estádio Nacional, no Jamor, para a equipa profissional poder jogar nas próximas temporadas.

Ao que O JOGO apurou, a sociedade está em contacto com autarquias do distrito de Lisboa em busca da melhor opção.