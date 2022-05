SAD do Belenenses decidiu: deixa Jamor e passa para a Malveira

Belenenses deixa de jogar no Jamor

A formação lisboeta já indicou à Liga este recinto como o principal na época 2022/23

Após a descida à Liga SABSEG, a SAD do Belenenses vai ter, na próxima época, menos receitas provenientes das transmissões televisivas e, por isso, tenta diminuir algumas despesas.

Entre as medidas para as reduzir está a saída do Estádio Nacional, onde os custos de aluguer para treinos e jogos são muito elevados, devendo mudar-se para o Estádio das Seixas, na Malveira.

Ao que O JOGO apurou, a formação lisboeta já indicou à Liga este recinto como o principal na época 2022/23, faltando apenas finalizar o acordo com o Atlético Clube da Malveira, emblema que é proprietário do espaço.