Rui Pedro Soares quer apenas um minuto para decidir o fora de jogo

Presidente da SAD do Belenenses compareceu na sala de imprensa, após a derrota com o Paços de Ferreira, para analisar a rapidez do VAR na análise do golo anuladoa Henrique.

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, espera que a verificação de situações de fora de jogo passe a demorar um minuto, o tempo que o VAR levou, esta sexta-feira, na derrota em Paços de Ferreira (1-0), a anular o golo de Henrique que teria dado o empate.

"Aos 88'33'' marcámos um golo que foi anulado por fora de jogo. Pelas famosas linhas de fora de jogo. Aos 89'33'', um minuto depois, deram indicação de que havia fora de jogo. A haver, no mínimo, seria discutível", declarou, e prosseguiu: "Estamos a cinco jornadas do fim do campeonato e portanto, num único minuto tomou-se uma decisão, num final de um jogo, determinante para o resultado final. Como as equipas são todas iguais, já sabemos: num único minuto vai-se ter que saber se é ou não é golo, independentemente de ser no último minuto de jogo e de ser determinante para o resultado".

Numa "outra nota", Rui Pedro Soares criticou o "critério editorial" no "flash interview" da Sport TV. "Não posso admitir que a pergunta seja sobre lances de arbitragem", afirmou. Confrontado por O JOGO com o facto de ele próprio ter tomado a iniciativa de se apresentar na sala de imprensa do Capital do Móvel para falar sobre a arbitragem, Rui Pedro Soares negou: "O que é que eu disse sobre a arbitragem?"