Rui Pedro Soares: "Os adeptos do Belenenses foram enganados muitas vezes"

O presidente da SAD belenense, Rui Pedro Soares, elogiou a postura da equipa em Vila de Conde, recordando que esta jogou 87 minutos com menos um jogador, e lançou farpas a Patrick Morais Carvalho

O Belenenses conquistou, na última jornada, no reduto do Rio Ave (0-0), um resultado positivo se tivermos em conta que a equipa de Petit viu o guarda-redes Kritciuk ser expulso logo aos 3 minutos.

O ponto conquistado foi esta segunda-feira enaltecido pelo presidente da SAD, Rui Pedro Soares, que, em declarações enviadas às redações, considerou que "a equipa deu mais uma prova da sua qualidade, mas também da sua tenacidade".

"O nosso jogador foi bem expulso e a arbitragem foi excelente. Aos 50 minutos de jogo, falhámos uma oportunidade flagrante num lance em que o árbitro não parou a jogada mesmo depois de o assistente ter assinalado fora de jogo de forma precipitada, o que permitiria a análise de VAR se tivéssemos marcado golo. O tempo de compensação na segunda parte foi de 3 minutos, o razoável depois de 45 minutos sem assistência a jogadores. Estes dois factos desmentem quem afirme que conseguimos o empate contra o árbitro", atirou, elogiando o último adversário:

"O Rio Ave, além de ter uma excelente equipa, está a construir um complexo desportivo que devemos admirar. O presidente e todos os seus dirigentes são de uma educação e correção impecáveis."

Rui Pedro Soares lançou também farpas aos críticos, principalmente ao presidente do clube, Patrick Morais de Carvalho. "Os adeptos da Belenenses SAD foram enganados muitas vezes, durante muitos anos, por dirigentes que responsabilizavam os árbitros e uma pretensa coligação negativa de adversários como as causas do insucesso desportivo. Mas apesar de jogarmos fora do Restelo desde 2018, e de não termos recebido um euro do bingo, bombas de gasolina, venda de terrenos e quotização nestes nove anos, até hoje nunca fomos despromovidos. E é difícil não descer de divisão na Liga NOS? Além da Belenenses SAD, desde 2013 só mais 7 equipas em Portugal podem dizer o mesmo", frisou, lembrando que dirige "a equipa mais portuguesa na Liga NOS e com 40 por cento do plantel formado nos sub-23". "Sem desculpas, contando connosco e com o respeito, e também já, podemos dizer com orgulho, com o reconhecimento dos nossos adversários."

O Belenenses ocupa atualmente o 10º lugar da Liga NOS, com 26 pontos.