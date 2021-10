Rui Pedro Soares: "Nunca esteve em cima da mesa a hipótese de ​​​​​​​Petit sair"

Presidente do Belenenses, Rui Pedro Soares, garantiu que mantém a máxima confiança em Petit.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, garantiu que a hipótese de Petit deixar o comando técnico da equipa não foi colocada.

"Nunca sequer esteve em cima da mesa a hipótese de Petit sair. Quem escreveu isso, não foi mal intencionado, mas foi absolutamente ignorante. Os que cá estão vão, nas próximas três semanas, ter todas as condições. No Estádio do Bessa, acredito que nos vamos apresentar com uma equipa consistente e equilibrada", referiu o dirigente.

"Durante estes 21 meses, já me passou várias vezes pela cabeça que o Petit deveria sair, mas foi uma coisa que rapidamente passou. Acredito que ele tenha pensado muitas vezes que o melhor é ir embora. Entre treinador e presidente, para que as coisas fossem perfeitas, era preciso que o presidente fosse cego e que o treinador fosse surdo. O presidente não via os jogos, o treinador não ouvia o presidente. A continuidade do Petit depende de mim. Estou muito contente com ele", reforçou ainda Rui Pedro Soares.