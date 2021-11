Rui Pedro Soares: "Não pedimos o adiamento do encontro com o Benfica"

O dirigente da SAD belenense disse que ainda não há decisão em realização do jogo com o Benfica.

Ainda não há decisão em relação à realização ou não do dérbi entre Belenenses e Benfica, agendado para este sábado, às 20h30, no Jamor. Quem o garantiu foi o presidente da SAD belenense, Rui Pedro Soares, este que diz que a equipa está preparada para ir a jogo, apesar das limitações. "Não pedimos adiamento do encontro, nem ao Benfica, nem à Liga e nem às autoridades de saúde. Portanto, não houve nenhum pedido e logo não houve nenhuma recusa", assegurou.

O dirigente lembrou ainda que "a equipa tem 38 jogadores inscritos" e garante ter "confiança de que estão preparados para este jogo". "Todos têm valor. A decisão é das autoridades de saúde, em que confiamos em pleno", disse Rui Pedro Soares, adiantando que os que testaram positivo fizeram também teste PCR para confirmar a testagem em antigénio: "Quem tiver negativo, pode ir a jogo."

O presidente da SAD do Belenenses lembrou ainda o que aconteceu ao Benfica na época passada. "Nessa altura, o Nacional não aceitou adiar o jogo com o Benfica. Nós jogávamos com o Benfica três dias depois para a Taça de Portugal, aceitamos o adiamento e o jogo só não foi adiado porque o Marítimo, que estava ainda na prova e podia jogar com o Benfica nas meias-finais, não aceitou", esclareceu.

Um dos jogadores que testou positivo é Cafu Phete, médio que recentemente esteve na África do Sul ao serviço da sua seleção. Por isso, o emblema do Jamor teme que estes casos positivos estejam relacionados com uma nova estirpe. "Essa hipótese tem de ser considerada. O Cafu Phete chegou da África do Sul na quinta-feira e já tinha tido Covid-19 mais do que uma vez e até está vacinado, como todos os jogadores. Mas está num grupo de casos que testou positivo", elucidou Rui Pedro Soares, frisando que "entre os positivos há quem tenha alguns sintomas".

Recorde-se que 14 jogadores do plantel do Belenenses e mais três elementos da equipa técnica, entre eles o treinador Filipe Cândido, testaram positivo à Covid-19. Belenenses e Benfica esperam a decisão do delegado de saúde local para saber se sobem ao relvado do Estádio Nacional este sábado.