"Na reunião preparatória, estava indignado por o Belenenses-Benfica se realizar"

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, deu uma entrevista à CNN, em que comentou o polémico jogo entre os azuis e o Benfica.

Responsabilidades de Rui Pedro Soares: "Quando às 17h00 percebi que não recebi a comunicação de não adiar o jogo, hoje arrependo-me de não ter comunicado. Solicitei o adiamento do jogo à diretora executiva da Liga, Helena Pires. Recebi um SMS a dizer que tinha oito jogadores que não constavam dessas listagens. A Liga não quis tomar qualquer diligência para adiar o jogo, apesar do que sabíamos e tinha sido confirmado por testes PCR. E tinha obrigação de o fazer. A Liga não podia ter promovido uma reunião para resolver este problema?"

O risco de fala de comparência: "Na reunião preparatória, o presidente do Belenenses reclamou do facto de termos que jogar. Se pedi o adiamento do jogo? Na reunião preparatória, uma hora antes de começar o jogo, estava indignado por aquele jogo se realizar. Naquela reunião estavam delegados da Liga, polícia, árbitros, bombeiros... Acha que eu ia ter uma falta de comparência? Sabe o que aconteceu no Estoril-Cova da Piedade no ano passado? Em que o Cova da Piedade tinha todos os jogadores isolados e mesmo assim a Liga aplicou ao Cova da Piedade uma falta de comparência? Ainda bem que o Belenenses foi responsável, fez os testes a todos, e aqueles mais de 20 jogadores não estiveram em campo."

Falta de organização: "Na houve quebra de protocolo, houve uma decisão inteligente e corajosa de não seguir o protocolo em vigor. Faltou organização, uma reunião, bom senso. Se tivesse havido uma reunião, o jogo não se tinha realizado."