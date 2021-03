Rui Pedro Soares defende treinador: "Petit nunca desceu uma equipa"

O presidente da SAD do Belenenses defendeu o treinador das críticas que este foi alvo recentemente por nunca ter somando qualquer ponto com o Benfica

Pouco dias depois da derrota com o Benfica, o presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, mostrou-se esta quarta-feira irritado com as críticas do qual o seu treinador, Petit, foi alvo após este jogo. Isto porque o técnico belenense, que enquanto jogador representou as águias, em 13 jogos com os encarnados nunca venceu, nem somou qualquer ponto. "O que li insinuado nos últimos dias sobre os seus resultados com o Benfica é miserável. Não diz nada sobre o Petit, mas diz muito sobre quem o escreveu", atirou o dirigente, num comunicado enviado às redações.



Para o responsável pelo emblema do Jamor, "Petit é considerado excelente no maior e mais difícil desafio da carreira dos treinadores". "Em seis épocas a treinar equipas com este objetivo, nunca desceu. Esta época será a sétima. Há 14 meses que lidera a Belenenses SAD, é o 3º treinador da Liga NOS há mais tempo no cargo. Sempre mereceu a confiança de todos, e nunca aproveitou os bons momentos para se ir embora", apontou.



Rui Pedro Soares recordou que já houve profissionais que passaram pelos mesmos desafios do que Petit e que não cumpriram os objetivos. "São vários os excelentes treinadores portugueses que já desceram de divisão e já aconteceu a mais do que um dos que estão nos primeiros seis lugares da classificação. E para lideram estas grandes equipas e por estarem nessa posição, é que ninguém duvida do seu valor", frisou.