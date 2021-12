Rui Pedro Soares: "Corremos o risco da I Liga não chegar ao fim na data prevista"

Presidente da SAD do Belenenses critica Liga depois do adiamento do jogo desta tarde com o Famalicão, da 16ª jornada da Liga Bwin

Apelo à Liga: "A Liga tem de ser pronunciar publicamente sobre tudo o que se está a passar. Temos surtos, o número de jogos adiados vai acumular-se e temos de saber se este calendário vai continuar assim, antes de as coisas ficarem irremediáveis. Corremos o risco do campeonato não chegar ao fim na data que está prevista. Isto é muito óbvio."

Aos gritos: "Vamos só acordar para esta realidade em março ou abril, marcar uma nova Assembleia Geral, todos aos gritos, porque o campeonato está a acabar e temos equipas com três jogos em atraso? É desvirtuar a verdade desportiva. Eu estou a avisar para esta situação a 29 de dezembro."

O adiamento: "O Belenenses teve um surto a 27 de novembro e a delegada de saúde de Oeiras colocou em isolamento todos os casos negativos durante 14 dias. Fomos surpreendidos pela decisão do Delegado da Saúde de Vila Nova de Famalicão, que decidiu que os casos negativos do Famalicão vão ficar isolados apenas cinco dias. Os casos negativos do Belenenses fizeram testes ao 6º e 10º dias e tivemos positivos nesses dois dias. Em que é que o delegado de saúde de Famalicão se baseou para decretar apenas cinco dias de isolamento? Por que motivo é que em Famalicão foram cinco dias? Queremos uma explicação pública de quem tiver de dar."

Pergunta à Liga: "O que é que a Liga Portugal tem a dizer? Como é que na mesma competição há duas decisões tão diferentes? Vai dizer alguma coisa? Nós estivemos 14 dias em casa e jogámos no dia seguinte. Já fomos prejudicados em dois jogos por causa destas diferenças de tratamento. Na última Assembleia Geral da Liga ficámos a saber que ia haver regulamentos diferentes para duas situações. Aprovou-se que depois de uma equipa sair de isolamento só pode jogar cinco dias depois. Este campeonato é desigual. Os casos são decididos por figuras que não sabemos quem são. Queremos saber se tinha decidido aplicar estes cinco dias noutros casos em Famalicão. No caso do jogo com o Benfica, os resultados dos testes PCR chegaram às 17 horas e a delegada tomou a decisão por volta das 19h15. Quanto é que o delegado de saúde de Famalicão recebeu os resultados? Foi hoje de manhã?"

Críticas à Liga e custos: "A Liga tem um orçamento grande, mas investe muito é em marketing. Tudo isto apanhou-nos já no estágio. O futebol foi muito atingido na pandemia. O ano passado fizemos um jogo com o Benfica à porta fechada. Este ano foi à porta aberta e a nossa receita com o Benfica este ano foi quatro vezes inferior ao de há dois anos. Todos os custos que tivemos para este jogo vamos ter de arcar com ele. O apoio da Liga até hoje foi zero, se foi assim até agora porque é haveria de ser diferente."