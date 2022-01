Rui Pedro Soares confirma Franclim Carvalho no Belenenses até 2023

À margem da antevisão da receção de domingo ao FC Porto, o presidente da SAD belenense explicou as razões que o levaram a esta escolha para suceder a Filipe Cândido no comando técnico

Escolha de Franclim Carvalho: "Vai ser treinador do Belenenses até 2023. Fiquei surpreendido com a demissão do Filipe Cândido e debruçamo-nos sobre a escolha do novo treinador. O Franclim trabalhou duas épocas com o Petit e já conhecia quase todos os jogadores do plantel."

Razões para a saída de Filipe Cândido: "Apresentou razões pessoais para sair e eu aceitei. Fiquei surpreendido, mas aceitei, e é totalmente falso que tivesse tido alguma discussão com ele."

Contactos com outros treinadores: "Quando sai um treinador, costumo reunir a administração para ver quais os que estão disponíveis. Analisámos os nomes e vimos logo qual era a melhor opção. O Franclim Carvalho conhece bem este clube e também a forma como trabalhámos."