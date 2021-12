Rui Pedro Soares: "A ilegalidade foi razão, mas também pretexto para alguns"

Declarações de Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, depois da Assembleia Geral extraordinária da Liga onde foi chumbada a proposta para a repetição do jogo com o Benfica.

Proposta chumbada: "Se o que nos trouxe aqui foi a Liga reconhecer que o que se passou não se devia ter passado, para nós, é ilegal que regulamentos aplicados sejam aplicados a casos diferentes. O que se passou foi que fomos surpreendidos com um caso que levantou muitas dúvidas. Fizemos teste PCR no próprio dia, porque o nível de contágio era surpreendente. Passado um mês, percebemos que estamos perante uma variante nova, mais contagiosa. Quando, naquele dia, se percebe que há casos positivos, não é uma questão administrativa, isto é uma questão de saúde. À medida que os casos foram dando positivo, os jogadores ficaram preocupados quanto ao contágio em pais, avós, filhos pequenos. Foi isso que vivemos."

Decisões: "A DGS tomou decisões e no dia seguinte decidiu alargar e muito as pessoas em isolamento. Colocaram mais de 100 pessoas em isolamento. Até a urgência pediátrica do hospital de Almada foi encerrada. É importante dizer que este surto foi travado porque que no Belenenses SAD fizemos testes que não estávamos obrigados a fazer. Fomos verdadeiros, comunicámos o resultado dos testes. Se o médico do Belenenses SAD e se a delegada de saúde não fizessem aquilo que fizeram, as consequências seriam mais graves. Em termos de saúde, as decisões foram corretas."

Admissão votada: "Já tivemos propostas que não tiveram apoio de um único clube. Depois, essas propostas foram aprovadas por clubes que tinham votado contra. Nada é surpreendente. Para mim, o surpreendente foi que ao fim de dez anos há uma proposta cuja admissão foi votada. Não sei se alguma vez terá acontecido, e se aconteceu quando foi a última vez?"

Derrota?: "Perdi dentro de campo? Entrámos com um guarda-redes dentro de campo, sete sub-23, nove jogadores, acha que perdi dentro de campo? Há que prosseguir com o mesmo entusiasmo. A cada dificuldade o nosso entusiasmo redobra. Saio com mais vontade de desempenhar as minhas funções e conseguir que elas sejam coradas de êxito. Nunca tive problemas em enfrentar situações complicadas. Tenho noção que a vontade que o jogo seja repetido não interessa a todos. A direção da Liga ainda não se pronunciou, sobre se acha que o jogo deve ser repetido ou não. A ilegalidade foi razão, mas também pretexto para alguns."

Situação excecional: "Hoje mudámos os regulamentos a meio de um campeonato. Decidmos alterar as regras a meio do jogo, é muito complicado. Só se pode fazer porque estamos numa situação de covid, numa situação excecional. Hoje viemos resolver uma situação excecional."