Rui Pedro Soares acusa Patrick Patrick Morais de Carvalho de "ato tresloucado"

Lisboa, 02/11/2017 - Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, fotografado esta manhã no estádio do Restelo durante uma entrevista ao Jornal de Notícias. ( Gustavo Bom / Global Imagens )

O presidente da SAD diz que o homólogo do clube tem inveja dos resultados da equipa futebol

Continuam as trocas de acusações entre a SAD do Belenenses, presidida por Rui Pedro Soares, e a Direção do clube, liderada por Patrick Morais de Carvalho. Depois de o clube ter ameaçado com uma queixa contra a Liga por causa da utilização do nome Beleneses e de esta ter explicado em comunicado essa situação, foi a vez de Rui Pedro Soares contra-atacar com várias acusações ao homólogo do clube.

\Numa declaração enviada às redações este sábado, o líder da SAD acusa Patrick Morais de Carvalho de "um ato tresloucado que evidencia de forma penosa o desequilíbrio dum capataz rodeado dum pequeno grupo de fanáticos, e marca o fim de seis anos negros a fomentar ódio e violência, com resultados desportivos vergonhosos que enfileiram entre os piores da história do Belenenses".

Para Rui Pedro Soares, o presidente do clube "inveja o sucesso e a exposição mediática da equipa de futebol". "Faz de meu emplastro, está sempre em bicos de pés para aparecer na televisão à custa de falar da equipa que compete I Liga. Mas nunca se esquece de pedinchar, todos os meses, as receitas da equipa da Belenenses SAD para pagar as dívidas do CFB do Totonegócio. O velho do Restelo anunciava a desgraça, o queixinhas do Restelo é a própria desgraça", atirou o responsável pela Belenenses SAD.