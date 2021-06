Rúben Lima despede-se do Belenenses: "Um clube que adorei representar!"

Lateral-esquerdo reforça o Famalicão.

O lateral-esquerdo português Rúben Lima despediu-se esta sexta-feira do Belenenses, com o qual terminou o vínculo contratual, confirmou o próprio através de uma mensagem nas redes sociais.

"Chegou a hora de despedir-me de um clube que adorei representar e orgulhoso por ter feito parte desta família que tanto lutou para fazer uma época espetacular!", escreveu o jogador, numa publicação acompanhada de uma fotografia do plantel.

Rúben Lima agradeceu ainda "a todas as pessoas que fazem parte da estrutura" pela maneira como o trataram, durante as duas épocas em que representou o Belenenses, tendo sido titular indiscutível na última temporada, com 37 encontros realizados.

O futebolista, de 31 anos, chegou aos azuis proveniente do Moreirense, no qual esteve outras duas épocas, assim como no União da Madeira, clube que lhe voltou a abrir as portas de Portugal após uma experiência de quatro anos em território croata. Segue-se agora uma nova etapa no Famalicão, que já havia assegurado a contratação do defesa.

Formado no Benfica, e já depois de passar por Aves e Vitória de Setúbal, por empréstimo dos encarnados, e também pelo Beira-Mar, em definitivo, Rúben Lima atuou nos croatas do Hajduk Split, Dínamo Zagreb e Rijeka.

O Belenenses que terminou na 10.ª posição a última edição da I Liga, com 40 pontos somados, perdeu também os guarda-redes Kritciuk, agora no Gil Vicente, e André Moreira, que rumou aos suíços do Grasshoppers, o defesa Tiago Esgaio, anunciado no Braga, e o avançado Silvestre Varela.

No capítulo das contratações, o conjunto lisboeta reforçou-se até ao momento com o médio internacional brasileiro Sandro e com o avançado Pedro Nuno (ex-Moreirense), tendo também renovado os contratos com o defesa direito Diogo Calila, o central nigeriano Chima Akas e o avançado Francisco Teixeira, tal como com o treinador Petit.