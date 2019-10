Robinho, a nova esperança do Belenenses SAD

O jovem avançado, promovido por Pedro Ribeiro, foi titular nos últimos dois jogos e estreou-se a marcar frente ao Pevidém e pode mesmo ter agarrado o lugar apesar da concorrência

Robinho foi um dos jogadores dos sub-23 que beneficiaram com a mudança de equipa técnica no Belenenses. Desde que Pedro Ribeiro substituiu Silas, o jovem avançado tem sido opção em todos os jogos. Anteontem, no segundo jogo consecutivo na condição de titular, o camisola 75 belenense estreou-se a marcar contra o Pevidém, em jogo da Taça de Portugal, e logo com uma bela finalização de calcanhar.

Depois de uma boa exibição contra o Famalicão, Robinho voltou a mostrar argumentos para ser titular e com o golo marcado na Taça de Portugal pode ter definitivamente agarrado o lugar. Mesmo com a chegada de Silvestre Varela e Marco Matias, o treinador Pedro Ribeiro não deve abdicar para já do jovem avançado, de 22 anos, com quem já tinha trabalhado quando comandava os sub-23.

Com formação feita entre o Linda-a-Velha, Sporting e Académica, Robinho estava no Sacavenense quando foi contratado pela SAD do Belenenses no verão de 2018. Na época passada, foi um dos destaques da equipa de sub-23 e, a partir de janeiro, começou a trabalhar regularmente com o plantel principal. Chegou a entrar numa convocatória de Silas, mas não saiu do banco.

Na presente temporada, já leva quatro jogos pela formação principal do Belenenses, dois como titular, e estreou-se a marcar no último jogo.