Regulamentos impedem inscrição de José Aja e Kelvin como reforços do Belenenses

Os regulamentos da Liga permitem a inscrição de jogadores desempregados, mas que estejam sem clube desde agosto, o que não é caso do central uruguaio nem do extremo brasileiro.

José Aja e Kelvin já não podem ser reforços do Belenenses para o que falta jogar nesta temporada. Apesar de o central uruguaio e o extremo brasileiro estarem sem clube desde o final de 2021, o regulamento das Liga, aprovado pelos clubes que militam nas competições profissionais, só permite que sejam inscritos jogadores desempregados desde o final de agosto.

Essa situação não acontece com José Aja, nem Kelvin. O central uruguaio terminou contrato com o Santiago Wanders (Chile) em dezembro, na mesma altura em que o extremo brasileiro terminou vínculo com o Vila Nova (Brasil).

Contudo, as regras da FIFA em relação a transferências de jogadores livres nesta fase da época divergem dos regulamentos da Liga e permitem a contratação de atletas desempregados, desde que estes tenham acabado contrato no final do ano civil. Foi com base nessas regras que a SAD do Belenenses avançou para a contratação destes dois jogadores e agora o departamento jurídico do clube do Jamor está a analisar o caso.