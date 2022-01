Declarações do treinador Filipe Cândido no final do Vizela-Belenenses, partida em atraso da 13ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Procurámos discutir o jogo, tentámos encontrar os espaços, o que conseguimos fazer, e criámos muitas oportunidades para marcar, mas a eficácia do adversário e a nossa ineficácia fez a diferença".

Acreditar: "Temos de continuar a lutar, a trabalhar e a acreditar que podemos ser felizes. Os rapazes têm lutado. Vai ser uma luta difícil, mas podem contar connosco. Acreditamos nos jogadores."

Último lugar: "Procuramos que o último lugar na tabela não mexa com a confiança dos jogadores. Não estamos felizes com o resultado, sabemos que o caminho vai ser difícil, mas vamos fazer todos os possíveis para que a equipa saia da situação em que se encontra."