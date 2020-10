Presidente do Belenenses SAD critica: "É falso que sejam 100% fiáveis as linhas de fora de jogo"

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, contesta a fiabilidade das linhas de fora de jogo.

O presidente do Belenenses SAD, da I Liga portuguesa de futebol, contestou hoje a fiabilidade das linhas de fora de jogo apresentadas no sistema de videoárbitro (VAR), que causa igualmente "interrupções prolongadas no jogo".

"Se o sistema VAR foi uma excelente medida, a introdução das linhas de fora de jogo, com as limitações tecnológicas ainda existentes, é péssima para o futebol - não é fiável e provoca interrupções prolongadas no jogo", disse Rui Pedro Soares, em declarações divulgadas à imprensa.

Em causa está o golo anulado já em tempo de compensação ao futebolista dos "azuis" Edi Semedo no passado domingo, diante do Moreirense (0-0), tendo o VAR considerado posição irregular do avançado por quatro centímetros, que Rui Pedro Soares constata, através do sistema GPS, terem sido "percorridos em cinco milésimas de segundo".

"É falso que sejam 100% fiáveis as linhas de fora de jogo que são apresentadas depois de uma decisão tomada através do sistema de videoárbitro. É uma mão humana quem determina o momento em que o passe foi executado para o jogador cuja legalidade da posição vai ser avaliada. Só depois de ser parada a imagem, a tecnologia intervém", explicou.

Rui Pedro Soares, admitindo a mesma qualidade nas transmissões dos jogos da I Liga portuguesa de futebol e do campeonato inglês, constatou existirem 50 imagens ("frames") por segundo, em que cada "frame" corresponde "a duas centésimas de segundo".

"Entre cada frame, o Edi Semedo percorre quase 16 centímetros e ninguém consegue determinar exatamente o momento em que a bola lhe foi passada, nem sequer a pessoa que parou a imagem e concluiu que ele estava em fora de jogo", expressou.

Apesar de lamentar a perda de "dois importantes pontos" devido ao golo anulado, o dirigente do conjunto lisboeta concorda "em absoluto com a rapidez com que o árbitro no VAR assinalou o fora de jogo", admitindo que, "com esta incerteza, o mais correto será tomar a primeira decisão que vem à cabeça".

Belenenses SAD e Moreirense empataram no domingo a zero, em encontro da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, Lisboa.

Os dois conjuntos estão igualados na tabela classificativa, com cinco pontos, no grupo dos oitavos classificados.