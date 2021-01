Petit sobre o calendário apertado: "Os jogadores gostam é de jogar, não de treinar"

Declarações de Petit, treinador do Belenenses, depois de vitória caseira (2-0) sobre o Tondela.

Análise ao jogo: "Foi um jogo bem disputado. Uma equipa com personalidade, a entrar bem no jogo, apesar de um lance em que podíamos ter sofrido um golo. Depois, começámos a tomar conta do jogo, tivemos mais oportunidades na primeira parte. Fomos eficazes com os dois golos, num jogo bastante intenso. Na segunda parte, tanto o Tondela podia ter feito um golo, como nós podíamos ter feito. É o resultado da vontade e do espírito que há no balneário. É importante para sair do fundo da tabela, dá sempre mais alento."

Sobre os casos de covid-19: "São as regras que estão, não é só no Belenenses, em todos os clubes tem acontecido isso. É claro que gostaríamos de contar com o [Afonso] Sousa, não conseguimos hoje. O Varela e o Richard voltaram depois de 10 dias confinados. É recuperar ao máximo esses jogadores para jogar na quinta-feira uma eliminatória que queremos vencer."

Cassierra: "O avançado vive de golos. O Cassierra é um miúdo com qualidade, que lhe estava a faltar o golo. Hoje, fez um bom jogo, teve a felicidade e a estrelinha de estar no sítio certo. A equipa também vive da confiança dos avançados nos golos."

Resultado justo: "Somos uma equipa que concede poucas oportunidades às equipas. Somos a segunda equipa com menos golos sofridos. Durante a segunda parte, tivemos duas ou três saídas em que podíamos ter feito golo. Foi um resultado justo por aquilo que foi. Somos uma equipa que sabe o que faz, bem compacta."

Muitos jogos avizinham-se: "Os jogadores gostam é de jogar, não de treinar. É recuperar e ir para os jogos. Estamos no campeonato e na Taça, a eliminar. Nos próximos 15 dias, temos cinco jogos, é prepará-los e motivá-los para esses jogos, sempre com o objetivo de lutar pela vitória."