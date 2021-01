Petit: "Num lance caricato o Benfica acabou por fazer o golo"

Petit, treinador do Belenenses, falou à TVI depois da derrota, por 3-0, em casa do Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal

Análise ao jogo:"Tivemos a primeira ocasião, mas num lance caricato o Benfica acabou por fazer o golo. O jogo estava controlado e no nosso melhor período, com mais posse de bola, acabámos por sofrer. Depois, com aquela bola parada, tornou-se tudo mais difícil. Ao intervalo tentei transmitir que se fizessemos um golo reentrávamos no jogo. Sabíamos que o Benfica é forte nas transições, quando há perdas de bola e no terceiro golo é isso que acontece, com uma perda de bola nossa. Perdemos muito duelos, no meio-campo, em zonas onde deveríamos ter sido mais forte. Com estas equipas..."

A defesa: "Sim... Dois golos em cinco minutos. Como disse, até ao 1-0, estava o jogo controlado e depois levas logo com o segundo numa bola parada. Tivemos uma primeira oportunidade e, quando estás três para dois, tens de definir. Nós somos uma equipa que dá poucas chances ao adversário, de criar ou fazer golos. Aqui era tentar fazer golo e depois sair em transição. Arriscámos e não conseguimos, acabando por sofrer o terceiro."