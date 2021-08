Petit: "Muitos jogadores nunca tinham jogado com público"

Declarações de Petit, treinador do Belenenses, após a derrota por 2-0 em casa do FC Porto.

Análise ao jogo: "É uma vitória justa do FC Porto. Entrou muito bem no jogo, com intensidade, nós tivemos algumas dificuldades nos primeiros 30 minutos, apesar de termos tido uma oportunidade, de 3 contra dois, onde não finalizámos da melhor forma, mas foi uma entrada difícil, com muita juventude, com 5 estreias na I Liga, muitos jogadores que nunca tinham jogado com público, são estas dores de crescimento que temos de ter no dia a dia para chegar aos jogos e estar melhor preparados porque estes jogos são difíceis, mas dão para crescer."

FC Porto mereceu vencer: "Conhecemos a equipa do Sérgio, com intensidade, com processos bem definidos, uma equipa que já joga junta há 3 anos, na época passada só entrou o Bruno Costa, já se conhecem praticamente de olhos fechados, chegar a esta jornada e darmos esta resposta - apesar de não ser este o resultado que nós queríamos - mas é uma justa vitória do FC Porto e nós vamos continuar a trabalhar, a crescer com esta juventude. É a aposta do clube, vamos agora descansar e preparar o próximo jogo."

Luís Mota, de 17 anos, em campo: "Eles têm trabalhado para poder ter oportunidade de jogar. São os jogadores que temos dentro do plantel, acreditámos neles no crescimento deles. Deram uma boa resposta dentro do que foi o trabalho destas 5/6 semanas de pré-época. Há que continuar."

Jogos recentes na pré-época: "Estes jogos são exigentes para nos preparar para o campeonato. Temos de saber jogar com a Roma, o FC Porto, o Benfica, o Moreirense... Eles têm de crescer depressa."