Petit: "Mais tarde ou mais cedo a bola vai entrar"

Declarações do treinador do Belenenses SAD, após o empate sem golos com o Rio Ave

Petit, treinador do Belenenses, ficou satisfeito com o desempenho da equipa no nulo diante do Rio Ave, apesar de ter considerado que os seus jogadores fizeram o suficiente para marcar golos. Ao cabo de sete jornadas, são apenas três golos marcados.

"Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, faltaram os golos. Na primeira parte, as equipas ainda estavam a ver onde havia espaços. Na segunda, o Belenenses foi diferente, foi à procura do golo. Fico satisfeito a nível defensivo, quanto ao ofensivo, estamos a trabalhar nesse processo. Criámos oportunidades para marcar, é continuar a trabalhar, mais tarde ou mais cedo a bola vai entrar", analisou Petit, com a ressalva de que o plantel tem "muita juventude, que demora o seu tempo a trabalhar".

Noutro registo, o treinador aceitou o convite de Mário Silva para um jantar. "Crescemos juntos desde os seis anos, claro que nos vamos encontrar, só não pode ser agora, porque temos que nos proteger", disse, entre sorrisos.