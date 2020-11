Petit: "Boavista é um adversário difícil, mas não vamos fugir à nossa identidade"

O treinador diz estar à espera de "um Boavista intenso, agressivo e a querer, nos primeiros minutos, impor o seu ritmo", com um plantel que mudou muito desde a temporada passada e que tem apresentado resultados irregulares no início da época

O Belenenses SAD não vai fugir à sua identidade na oitava jornada da I Liga diante do Boavista, um "adversário difícil, num estádio tradicionalmente complicado", afirmou este sábado o treinador Petit.

"O Belenenses SAD é igual a si próprio, dentro da nossa identidade, ideias e dinâmicas. É um adversário difícil, num estádio tradicionalmente complicado, mas não vamos fugir à nossa identidade", garantiu o técnico dos "azuis", em videoconferência de imprensa.

Petit afirmou estar à espera de "um Boavista intenso, agressivo e a querer, nos primeiros minutos, impor o seu ritmo", com um plantel que mudou muito desde a temporada passada e que tem apresentado resultados irregulares no início da época.

"Tem sofrido muitos golos, mas também cria muitas oportunidades e faz golos. Neste momento, não é uma equipa equilibrada em termos ofensivos e defensivos. Esperamos um Boavista com muita intensidade e com alguns processos bem definidos. Trabalhámos para tirar o melhor partido das fragilidades que o adversário possa ter", disse.

A equipa lisboeta vem de um triunfo na visita ao Real Massamá (2-0), a contar para a Taça de Portugal, com Petit a manifestar-se satisfeito por não sofrer golos e por marcar, numa altura em que é o ataque menos concretizador do campeonato, com apenas três tentos apontados, em sete encontros.

"Faz parte do trabalho diário, para que os jogadores melhorem no último terço, na finalização. Trabalhamos diariamente para que cheguem ao jogo e concretizem", sublinhou.

O relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, tem gerado alguma preocupação entre os responsáveis do Belenenses SAD, que tem treinado maioritariamente num campo secundário do complexo do Jamor.

"Tem sido difícil trabalhar com qualidade. Só fizemos um treino este mês no Estádio Nacional. Temos treinado no campo 3, que é muito difícil e irregular. Temos tido lesões e essas dificuldades. Chegados ao jogo, temos de olhar para trás e meter em prática esse sofrimento", realçou.

Bruno Ramires já treinou integrado e pode ser opção para o jogo, enquanto Afonso Taira permanece limitado e em dúvida. No boletim clínico, Francisco Teixeira juntou-se a Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Pedro Álvaro, Chima Akas e Nilton Varela.

Belenenses SAD, 13.º classificado, com sete pontos, visita no domingo o Boavista, no 15.º posto, com seis, em jogo da oitava jornada da I Liga, que se realiza no Estádio do Bessa, a partir das 17h30, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.