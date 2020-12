Petit exalta jogo do Belenenses SAD: "Fizemos dois golos e poderíamos ter feito mais"

O técnico do Belenenses SAD mostrou-se radiante após a vitória sobre o Braga, por 2-1, este domingo. Petit afirmou que a equipa fez dois golos, mas poderia ter feito mais.

Análise do jogo: "Saio satisfeito pelo jogo. Os jogadores merecem os parabéns pelo jogo que fizeram. Sabíamos que tínhamos pela frente um adversário difícil, um candidato ao título, e que teríamos que estar perto da perfeição para ganhar o jogo. Foi um jogo disputado, com muita qualidade, com oportunidades de ambas as partes".

Melhor defesa e pior ataque da I Liga: "Como disse: tínhamos três golos, fizemos dois neste jogo e poderíamos ter feito mais. Continuamos a trabalhar. Nunca desistimos. Mais cedo ou mais tarde poderíamos fazer mais golos. Em termos defensivos, continuamos a ser a defesa menos batida. Foi uma vitória importante, com muita qualidade, que nos dá alento para o futuro. Acredito na qualidade dos nossos jogadores, nas dinâmicas que criamos, na ideia de jogo e estou satisfeito."

Finalização: "Temos criado oportunidades todos os jogos, mas não temos tido a felicidade de concretizá-las. Hoje fizemos dois golos, poderíamos ter feito mais, assim como o Braga. Acima de tudo foi um grande espetáculo de futebol, com uma vitória importante que nos deixa satisfeitos e é dar parabéns aos jogadores."

Afonso Sousa: "É um menino com qualidade, o caçula da equipa. Toda gente o recebeu bem, é um jogador com quem gostam de brincar durante a semana. Ele teve dificuldades no início, pela intensidade, para perceber as nossas ideias e as dinâmicas da equipa. Hoje esteve bem, tem melhorado jogo a jogo e o trabalho dele culminou com um fantástico golo".

Adeptos: "É como ir ao casamento e não ter convidados. Falta público para dar entusiasmo ao fantástico jogo que foi hoje. Peço que nossos adeptos acreditem na equipa. Passamos por dificuldades em termos de trabalho, vieram jogadores novos, outros muito jovens, mas é uma equipa que trabalha muito todos os dias para disputar os três pontos em todos os jogos".