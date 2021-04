Petit e a ideia "errada" sobre o rótulo de jogador "que só dava porrada"

Treinador do Belenenses em antevisão ao jogo frente ao Boavista, da 25ª jornada da Liga NOS, agendado para as 15h00 de domingo.

O treinador do Belenenses SAD, Petit, disse este sábado que sente a equipa "confiante e alegre" para vencer o Boavista, na 25.ª jornada da I Liga, num encontro importante contra um adversário direto.

"Estamos preparados. Sinto a equipa confiante e alegre, a saber o que faz. Amanhã [domingo], temos uma batalha pela frente. É muito importante para nós conseguirmos os três pontos, para dar um salto na tabela classificativa e darmos continuidade aos bons resultados", realçou, em videoconferência de imprensa de antevisão à partida.

Os azuis somam apenas uma derrota nos últimos oito jogos disputados no campeonato, que parou durante duas semanas devido aos compromissos das seleções nacionais, o que permitiu descansar e, em relação ao adversário, trabalhar dinâmicas e rotinas com o treinador Jesualdo Ferreira, que entrou a meio da temporada.

"[O Boavista] É uma equipa forte, têm um treinador experiente e bons jogadores e dinâmicas. Vai ser um jogo extremamente difícil, pois tivemos uma pausa de 15 dias em que deu para trabalharem mais algumas rotinas, mas sabemos as ideias do seu treinador. Nós focámo-nos no nosso trabalho e no que temos vindo a fazer nos últimos jogos", expressou.

Petit foi orientado por Jesualdo Ferreira em 2002, quando se transferiu dos 'axadrezados' para o Benfica, numa experiência que durou cerca de seis meses, devido ao despedimento do técnico, em novembro desse ano, mas em que aprendeu "algumas coisas" com um "treinador experiente, de muita qualidade", tendo-se mostrado familiarizado com o Boavista atual.

"Estamos preparados para o que possa surgir amanhã [domingo], um 4-3-3 ou um 3-4-3. Acredito que vai num 4-3-3, é um esquema que [Jesualdo Ferreira] usa muito em todas as equipas. Têm qualidade individual nos jogadores, sabemos onde nos podem criar perigo, mas também sabemos onde podemos trabalhar para tirar melhor partido e explorar", sublinhou.

Sobre os elogios dados pelo central Tomás Ribeiro numa entrevista esta semana, Petit revelou que o maior feedback que pode receber "é dos jogadores", que, muitas vezes, "têm uma ideia completamente errada" de si, por ter sido rotulado de jogador "que só dava porrada", embora relembre que chegou a grandes equipas e à seleção portuguesa.

"Tive a felicidade de apanhar balneários bons e é importante conseguir lidar com o balneário, que toda a gente esteja motivada e que puxem uns pelos outros. Não sou muito chato, sei o que eles querem e gostam e eu vou trabalhando e crescendo como treinador. Os jogadores também me obrigam a melhorar a cada dia e a dar-lhes treinos e estímulos diferentes para eles poderem aprender mais", explicou.

Cafú Phete esteve ao serviço da seleção sul-africana e terá de cumprir quarentena obrigatória, que o impossibilita de dar o seu contributo na partida, tal como Eduardo Kau e Nilton Varela, lesionados, embora já estejam mais integrados nos trabalhos do plantel.

O Belenenses SAD, 11.º classificado, com 26 pontos, recebe no domingo o Boavista, no 16.º posto, com 21, a partir das 15h00, no Estádio Nacional, em Oeiras, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.