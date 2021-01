Petit comenta entrada de adeptos do Fafe no estádio e admite: "Também merecia passar"

Treinador do Belenenses comenta o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Benfica, no Estádio da Luz.

Qualidade do Fafe: "Sabíamos que iríamos apanhar um adversário difícil. As equipas do Campeonato de Portugal têm qualidade e jogadores que sonham chegar a ligas mais acima. O Fafe entrou muito bem e também merecia passar [aos quartos de final]. Passámos esta eliminatória pela entrega e pelo acreditar, mas foi um jogo extremamente difícil. Já fizemos jogos melhores. Não foi um jogo muito bom, mas o importante foi passar."

Mentalidade: "A mentalidade tem de ser sempre a mesma, seja com o Benfica ou com o FC Porto, ou com o Fafe. Toda a gente trabalha bem e tem condições de trabalho. Não entrámos bem e demos confiança ao Fafe, que é uma equipa com bons princípios [de jogo]."

Penálti que dá o 2-2: "Ainda não vi o lance. Parece-me que o lance do penálti do Fafe na primeira parte [para o 2-0] também foi duvidoso. O árbitro decidiu que esse lance e o do Fafe eram penáltis."

Entrada de pessoas no estádio após o jogo, em protesto com o árbitro Iancu Vasilica: "É mau para o futebol."