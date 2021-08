Petit comenta Carraça, Camacho e pede tempo para dois avançados

Declarações do treinador do Belenenses na antevisão ao jogo com o Moreirense.

O treinador Petit assegurou esta quinta-feira que o Belenenses receberá mais reforços, depois das chegadas de Carraça e Rafael Camacho, que estão prontos para defrontar o Moreirense, na quarta jornada da Liga Bwin.

"Temos confirmados dois jogadores, o Carraça e o [Rafael] Camacho. É natural que possam surgir alguns jogadores na comunicação social. Temos esses alvos identificados e chegarão certamente mais jogadores para reforçar a equipa", sublinhou o treinador.

Em videoconferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Moreirense, Petit avaliou os dois jogadores, que chegaram aos "azuis" através de empréstimos de FC Porto e Sporting, respetivamente, com o intuito de "formar um bom conjunto de jogadores, dar mais competitividade ao plantel e fazer uma época boa" na I Liga.

"São dois jogadores com qualidade. O Carraça já o conhecia há alguns anos [treinou-o no Boavista]. O Rafael é um jogador jovem, mas já com alguma experiência e com uma boa formação no campeonato inglês. Vêm ajudar e dar consistência à equipa", contou.

Depois de três derrotas nas três primeiras rondas do campeonato, os elementos do Belenenses estão "esperançados em fazer um bom jogo e um bom resultado" diante da equipa de João Henriques, que também ainda não venceu, mas espera "um jogo difícil, contra uma equipa muito bem orientada e com processos bem definidos".

"Foi um início de época difícil, na qual teríamos de crescer rápido. Temos de dar uma boa resposta, com o crescimento feito ao longo das últimas sete semanas. As vitórias dão confiança e mais alento para a equipa se preparar melhor. Nesta semana, deu para trabalhar alguns processos e corrigir", realçou Petit, que não pode contar com Sandro, lesionado, e com Sithole, infetado pelo novo coronavírus, além do castigado Afonso Taira.

O guarda-redes João Monteiro e o médio Afonso Sousa receberam a primeira chamada para a seleção portuguesa de sub-21, momentos antes do início da conferência de imprensa, fruto do trabalho dos dois futebolistas e do projeto do clube, assumiu Petit.

"O Afonso tem tido mais oportunidade de mostrar o seu valor. Ficámos felizes com a convocatória deles, juntamente com a do Cafú Phete [para a África do Sul]. É fruto do trabalho diário aqui e da resposta que têm dado", disse, alertando que existem outros jogadores na formação lisboeta "preparados para dar um contributo às seleções".

Petit elogiou ainda o avançado senegalês Alioune Ndour, bem como o jovem Luís Mota, de 17 anos, que têm sido apostas perante a iminente saída do colombiano Mateo Cassierra, mas pediu "um pouco de tempo aos dois jogadores" para evoluírem.

Belenenses, 18.º e último, sem pontos, e Moreirense, 15.º, com um, jogam na sexta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a quarta ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.