Petit após o empate em Braga: "Às vezes não se valoriza tanto a Belenenses"

Declarações do treinador Petit, após o empate da Belenenses com o Braga (1-1), no estádio Municipal de Braga, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.

Análise do jogo: "Nesta altura, todos os empates, ou melhor, todos os pontos são positivos. Fizemos um grande jogo. Uma primeira parte muito equilibrada com oportunidades para os dois lados. O Braga terminou a primeira parte a ganhar 1-0, mas pedimos para continuar com a mesma qualidade, personalidade e melhorar as transições para obrigar o Braga a correr atrás de nós. E conseguimos na segunda parte chegar ao golo. Depois, nos últimos minutos tivemos que defender porque também muita gente nova no nosso banco, faz parte do sub-23, praticamente todos eram sub-23".

Substituições: "Senti que a equipa estava bem ao longo dos 90 minutos. É normal sentir alguma fadiga, tivemos que refrescar e mexemos um pouco. Conquistámos um ponto que nos satisfaz e agora temos mais um jogo importantíssimo no sábado".

Olhos nos olhos: "Fazemos isso em todos os jogos, às vezes não se valoriza tanto a Belenenses, aquilo que fazemos durante o jogo. Temos uma equipa muito jovem, também com jogadores portugueses e respeitando o Braga, que é uma excelentíssima equipa, com muita qualidade, bem trabalhada, com processos muito bons, a nossa equipa foi capaz de anular e tentar jogar sempre olhos nos olhos, sem fugir. E conseguimos ser felizes na segunda parte, na primeira parte tivemos duas três oportunidades que podíamos ter feito o golo. Mas já fizemos 27 pontos, faltam oito jogos e 24 pontos em disputa. Temos uma final no sábado, é saborear o jogo de hoje, conseguimos a nossa parte. Temos um plantel curto e tivemos três médios que não puderam estar cá hoje, mas os que jogaram apresentaram um futebol de intensidade com jogadores fortes, de qualidade e todos os jogadores fizeram um bom jogo".