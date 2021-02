Petit após novo empate: "Poderíamos ter causado mais perigo"

Declarações dos treinador do Belenenses, Petit, no final do encontro da 19.ª jornada da I Liga em casa do Famalicão

Sobre o jogo: "Foi um jogo mais jogado a meio-campo. Duas equipas que se respeitaram mutuamente. Não foi um jogo com muitas oportunidades."

Sem perigo: "Poderíamos ter causado mais perigo com o que tínhamos trabalhado, mas é um resultado que se ajusta. É mais um ponto. Se houvesse um vencedor deveríamos ser nós por tudo o que mostrámos em campo."

O adversário: "Sabemos como são as equipas do Silas. Têm dois ou três sistemas que vai alternando em função do adversário. Não ficámos surpreendidos da forma como se apresentou."