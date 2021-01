Petit após derrota com o Paços de Ferreira: "Estamos frustrados, tristes e com azia"

Treinador do Belenenses analisa a derrota com o Paços de Ferreira, por 2-0.

Entrar no jogo a perder contra um adversário que defende bem: "Não foi fácil entrar no jogo e sofrer logo o golo aos 12 minutos de grande penalidade. Tentámos reagir e tivemos situações na primeira parte para fazer a igualdade. Sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil, que defende muito bem, sempre à espera do erro. Estávamos avisados para isso, não consentimos muitas oportunidades à equipa adversária, nós criámos, mas prejudicou também o estado do relvado. Pelas oportunidades que tivemos, merecíamos outro resultado, mas vale o que vale. Estamos frustrados, tristes e com azia."

Perto dos últimos lugares: "Há muito campeonato, há uma série de equipas perto umas das outras e, com duas vitórias, as coisas mudam. Não é esta a posição que queremos. Sabemos as dificuldades que vivemos no dia a dia. Não treinamos aqui no estádio há mais de um mês e o relvado do campo número 3 está ainda pior."

Belenenses pretende reforçar-se no mercado? "Nestes jogos com equipas matreiras, que defendem bem, temos de ter outros argumentos no banco. Sabemos as dificuldades que todos os clubes atravessam em termos financeiros. Não vamos buscar um jogador por buscar. Temos falado com o presidente e estamos a ver as melhores soluções para reforçar a equipa."

Identidade: "Temos sempre a mesma identidade. Muitos dos golos que temos sofrido são de penálti ou de bola parada. Não consentimos muitas oportunidades e a equipa está bem em termos defensivos. Temos de ter mais ratice. Hoje, o que prevaleceu mais neste jogo foram os duelos, em que o Paços de Ferreira foi mais forte."

Ausências por covid-19: "São situações para as quais temos de estar preparados. Infelizmente, têm sido jogadores que têm jogado, neste caso foi o Richard [Rodrigues] e o [Silvestre] Varela. São jogadores importantes para nós, que têm jogado, mais o Varela, um jogador muito experiente."