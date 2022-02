"Permanência? Seis pontos com tantos jogos que ainda faltam..."

Declarações de Abel Camará, jogador do Belenenses, após a goleada sofrida no Estádio do Jamor, 1-4, com o Sporting.

Análise: "Não entrámos muito bem, sofremos dois golos, conseguimos reagir com o 2-1 e, depois, tivemos ali uma ou outra oportunidade. O 3-1 a acabar a primeira parte complicou-nos o jogo."

Permanência ainda é possível? "Claro que é possível, temos dados provas em todos os jogos. Seis pontos com tantos jogos que ainda faltam...todo o grupo acredita."

Golo: "É algo que trabalho durante a semana, temos de acreditar sempre e espero que os adeptos também acreditem em nós até ao fim."