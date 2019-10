Pedro Ribeiro e a goleada do Belenenses SAD: "Assumo a total responsabilidade"

Declarações de Pedro Ribeiro após a derrota por 5-0 em Guimarães.

O Belenenses SAD foi goleado por 5-0 em casa do Guimarães, na jornada nove do campeonato. "Em primeiro lugar, dou os parabéns à equipa do Vitória, porque ganhou com todo o mérito. Quem cá esteve identifica com facilidade esses dois momentos [dois golos do Vitória nos primeiros cinco minutos e penálti falhado pelo Belenenses SAD] como os momentos marcantes do jogo. Entrar a perder contra um adversário competente como o Vitoria é extremamente difícil. Depois reentrámos no jogo com mérito nosso. Estivemos por cima desde o início da segunda parte até ao momento do 3-0. Tivemos o penálti em que não conseguimos ser eficazes para fazer o golo. Assumo a total responsabilidade da derrota", afirmou o treinador Pedro Ribeiro.

"Os resultados traduzem sempre o que acontece em campo. Uma equipa marcou cinco golos, outra não marcou nenhum. Entrámos muito mal no jogo e demos 45 minutos de avanço a uma equipa muito competente. Na segunda parte, jogámos à Belenenses, mas com o nosso penálti falhado e o penálti concretizado do Vitória as coisas complicaram-se de forma definitiva. Mas perder por 3-0 ou 4-0 significa perder uma oportunidade de ganhar um jogo. Não fomos desde o primeiro minuto uma equipa compacta, que joga à nossa maneira. Só o fomos na segunda parte", continuou.

"Sofremos cinco golos, mas esse foi o resultado de determinados contextos do jogo. Não marcámos porque falhámos um penálti e o Douglas esteve muito bem, a tirar duas ou três bolas de golo. Temos de seguir o nosso caminho. Na segunda-feira, temos um jogo muito difícil contra o Paços de Ferreira [para a I Liga] e vamos continuar a trabalhar", finalizou.