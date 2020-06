"Paragem do campeonato? Agora a equipa está mais compacta e agressiva"

Petit acredita que o Belenenses SAD beneficiou da paragem do campeonato e que agora está mais compacto e agressivo.

O treinador do Belenenses SAD, Petit, elogiou o Vitória de Guimarães, adversário na 26.ª jornada da I Liga, mas realçou a ambição dos lisboetas em conquistar os três pontos e continuar o bom momento.

"O adversário é muito difícil, bem trabalhado, com objetivos bem definidos e a lutar pela Liga Europa, mas, do outro lado, está uma equipa com ambição de conquistar os três pontos. Estamos num bom momento e queremos dar seguimento", frisou Petit, em conferência de imprensa de modelo misto (presencial e por videoconferência).

O Vitória de Guimarães vem de um empate caseiro com o Sporting (2-2), que serviu de análise a Petit, aproveitando o modelo tático dos leões, em 3x4x3, semelhante ao adotado pelo Belenenses SAD.

"Muito daquilo que vimos do jogo com o Sporting pode acontecer amanhã [quinta-feira]. Conhecemos as ideias do Ivo Vieira, as equipas dele gostam de ter a bola, de criar superioridade nos corredores, e, quando tem a bola, acelera o jogo para o último terço, mas o mais importante é estarmos focados na nossa ideia e no que temos vindo a trabalhar", disse.

A retoma da competição foi positiva para os azuis, com uma vitória por 2-0 no reduto do lanterna-vermelha Aves, que fez aumentar para quatro os jogos consecutivos sem conceder golos aos adversários.

"É um equilíbrio, em termos ofensivos e defensivos. É como construir uma casa, não se pode começar por cima, mas sim por baixo. A equipa conseguiu equilibrar-se, está mais compacta e agressiva. São processos que demoram tempo. Queremos dar continuidade, a pressionar com agressividade, só assim poderemos estar perto de marcar golos", ressalvou.

O encontro marca a estreia do Belenenses SAD enquanto visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras, a escassos metros do Estádio Nacional, onde costuma jogar, mas Petit não considera existirem muitas diferenças, elogiando as "condições fantásticas" do recinto.

"É claro que estamos habituados a jogar no Jamor, mas encontrámos condições fantásticas na Cidade do Futebol e queremos desfrutar. Os jogadores gostariam de ter o estádio cheio, mas não podemos ter até ao final do campeonato, com muita pena nossa. Temos em casa os nossos adeptos a puxar por nós", sublinhou.

O Belenenses SAD realiza novo rastreio à covid-19 entre as 19:00 e as 21:00 de hoje, 24 horas antes da partida, de acordo com o protocolo sanitário definido pela Liga de clubes e pela Direção-Geral da Saúde.

Fora das opções de Petit estão os defesas Tomás Ribeiro e Francisco Varela, com lesões que os afastarão até ao final da temporada, assim como os centrais Eduardo Kau e Ricardo Ferreira. O defesa Chima Akas é dúvida para a partida, mas Petit já poderá contar a 100% com Diogo Calila e Licá, que foi suplente na Vila das Aves.

Belenenses SAD, 13.º classificado, com 29 pontos, recebe na quinta-feira o Vitória de Guimarães, sexto, com 38, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 19:00, num jogo que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.