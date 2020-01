"Os que vierem, têm de vir trabalhar, melhorar posições..."

Petit, treinador do Belenenses SAD, falou sobre o jogo com o Portimonense e também do mercado.

O treinador do Belenenses SAD, Petit, afirmou esta sexta-feira que, na 18.ª jornada, quer sair do antepenúltimo lugar da I Liga, diante do Portimonense, "adversário direto" na luta pela manutenção. "Estamos numa posição de que queremos sair. Domingo, temos um jogo com um adversário direto, que está atrás de nós por um ponto. Queremos dar continuidade ao trabalho. Cada jogo é uma final", ressalvou, em conferência de imprensa de antevisão na sala de imprensa do Estádio Nacional, em Oeiras.

Depois de se ter estreado no comando técnico dos azuis com uma derrota caseira (0-1) diante do Vitória de Setúbal, no fecho da primeira volta do campeonato, Petit expressou satisfação por ver os jogadores a aceitarem as novas ideias e metodologias de treino. "Demos continuidade em termos defensivos e ofensivos. Criar mais dinâmicas, mais oportunidades... Em termos defensivos, estamos equilibrados e, em termos ofensivos, trabalhámos a definição no último terço. Trabalhámos aspetos fundamentais para dar continuidade ao trabalho da semana passada", explicou.

O Portimonense mudou de treinador após a derrota (0-3) na visita ao lanterna vermelha Aves, com Bruno Lopes a assumir o lugar de António Folha, mas Petit apontou o foco para a sua equipa, apesar de ter estudado as ideias do treinador adversário na equipa sub-23 dos algarvios. "O Portimonense tem um treinador novo, que vem dos sub-23. Tem uma ideia do 4-3-3, mas o nosso foco é a nossa equipa e dar continuidade ao que fizemos na semana passada. Queremos estar preparados para dar uma boa resposta", frisou.

A uma semana do encerramento do mercado de transferências de inverno, o Belenenses SAD ainda não contratou ninguém, mas Petit confessou que, juntamente com a administração do clube, estão a analisar "jogadores que possam vir a acrescentar qualidade e reforçar a competitividade entre setores". "Os que vierem, têm de vir trabalhar, melhorar posições e sermos mais competitivos no treino, porque só assim podemos crescer. Precisamos de mais qualidade e experiência no plantel e, com os miúdos [da equipa sub-23], acrescentar profundidade", realçou.

O guarda-redes burquinês Koffi não está disponível para o encontro, mas Petit confia que "daqui a uma semana ou 10 dias" possa estar a trabalhar com o restante plantel, juntando-se no boletim clínico ao defesa central brasileiro Eduardo Kau e ao lateral direito português Diogo Calila.

Belenenses SAD, 16.º classificado, com 15 pontos, recebe o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14, no domingo, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, agendado para as 15:00, no Estádio Nacional.