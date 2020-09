Oficial: Richard Rodrigues reforça Belenenses SAD

Avançado brasileiro é reforço do Belenenses SAD.

Richard Rodrigues reforçou o Belenenses SAD, da I Liga portuguesa, por empréstimo, com opção de compra, dos brasileiros do Internacional de Porto Alegre, anunciaram esta segunda-feira os azuis nas redes sociais.

Depois de uma época no Tondela, igualmente emprestado, no qual alinhou em 29 partidas e apontou dois golos, Richard Rodrigues, que tanto pode atuar como médio ofensivo ou como extremo esquerdo, permanece em Portugal, sendo o sétimo reforço às ordens do treinador Petit na formação lisboeta.

O jovem atleta, de 20 anos, formou-se no Internacional de Porto Alegre, tendo apenas uma primeira passagem por empréstimo pelo Vila Nova, também do Brasil, em 2019, e junta-se agora ao defesa Henrique Buss, aos médios Afonso Taira, Bruno Ramires, Cauê Silva e Afonso Sousa e ao avançado Miguel Cardoso como as "caras novas" do plantel do Belenenses SAD.

Na primeira jornada da edição 2020/21 da I Liga portuguesa, o Belenenses SAD desloca-se ao reduto do Vitória de Guimarães, às 21:15 de sexta-feira.