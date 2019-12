Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, lamentou a expulsão de André Sousa no jogo com o Moreirense, a contar para a 14ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Os jogos nunca estão controlados. É sempre possível virar o resultado e tudo muda num lance. Foi o que aconteceu. Até ao golo do Moreirense, o Belenenses SAD esteve claramente por cima do jogo. Depois disso, e com a expulsão, as coisas ficaram muito mais difíceis. Tentámos ir à procura da vitória e ter critério com bola, mas num campo com muita chuva fica difícil conseguir que a estratégia acabe por funcionar."

Moreirense de parabéns: "Do outro lado houve uma equipa competente que fez dois golos com mérito. Parabéns ao Moreirense. Demos tudo e não conseguimos ganhar. Mas quem joga e luta assim está mais perto de ganhar do que perder."

A expulsão: "O André Sousa deve estar ainda mais frustrado do que eu. Temos tempo para falar sobre isso durante a semana. Ele sabe que uma expulsão condiciona a equipa. Não sei o que aconteceu para essa expulsão, mas não vou entrar por aí. Concentro-me no futebol e nos principais intervenientes. Estamos tristes, mas vamos continuar o nosso trabalho".