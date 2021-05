"Não sei dos outros resultados, nem interessa. É o jogo mais importante das nossas carreiras"

Petit frisa a grande importância da receção do Belenenses ao Santa Clara.

O treinador Petit frisou este sábado que a receção do Belenenses ao Santa Clara, da I Liga, "é o jogo mais importante" das carreiras de todos, dada a aproximação pontual das formações a um lugar europeu.

Lisboetas e açorianos partilham os mesmos 40 pontos, a par do Moreirense, que saiu na sexta-feira derrotado da visita ao Braga, com o Vitória de Guimarães na sexta posição, de acesso à Liga Conferência Europa, com 42, e numa fase descendente.

"Não sei dos outros resultados, nem me interessa. Se não fizermos o nosso [trabalho], não temos hipótese de subir [na classificação]. Somos uma equipa alegre e confiante, que está a fazer uma segunda volta muito melhor do que a primeira. É o jogo mais importante das nossas carreiras", afirmou, em videoconferência de imprensa.

Garantida a manutenção na ronda anterior, com um triunfo por 3-1 no reduto do Tondela, os "azuis" partem para o duelo com os insulares "com ambição para conquistar os três pontos", de forma a "crescer na tabela classificativa".

"A mensagem que tenho passado é subir na tabela e fazer o maior número de pontos. Encaramos jogo a jogo e trabalhamos bem durante a semana. É nisso que nos focamos e que temos de trabalhar. Queremos terminar bem [o campeonato]", sublinhou.

Estar a lutar pelo sexto lugar a duas jornadas do fim assenta no "grupo humilde, que gosta de trabalhar sempre no limite", num crescimento progressivo da equipa ao longo da temporada que a colocou no atual oitavo lugar, "com muito mérito e humildade", apesar das dificuldades enfrentadas, sobretudo as condições difíceis e o plantel curto.

"Às vezes, não se valorizou tanto o que o Belenenses SAD tem feito. Defendia bem e fazia poucos golos, mas, na segunda volta, conseguimos criar dinâmicas diferentes. Sabe bem ouvir a valorização dos treinadores adversários, de que somos uma equipa competitiva, que defende bem e transita bem, com bons movimentos", expressou.

Pela frente estará uma formação açoriana "bem trabalhada, com bons processos e dinâmicas", com alterações na forma de jogar da época passada, sendo uma "equipa de qualidade, que gosta de ter bola e com jogadores rápidos na frente", analisou Petit, que revelou ainda que falta apenas "acertar no papel" a renovação com os "azuis".

O treinador manifestou a alegria pelo regresso do público aos estádios na última ronda: "Vamos estranhar um pouco, já não estamos habituados a ter público. Devia ser já esta semana, para todas as equipas terem adeptos nos seus jogos em casa, mas é importante os adeptos voltarem ao futebol, pois são o que dá beleza ao espetáculo".

Sem poder contar com o castigado Silvestre Varela, o Belenenses, no oitavo posto, com 40 pontos, recebe no domingo o Santa Clara, sétimo, em igualdade pontual, no Estádio Nacional, em Oeiras, às 17h00, em jogo da 33.ª e penúltima ronda da I Liga arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.