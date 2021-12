Mariana Vaz Pinto, team manager do Belenenses, mostrou desagrado pelo adiamento tardio da partida no reduto do Famalicão, que seria disputada às 17h00 de hoje.

O Famalicão-Belenenses, agendado para as 17h00 desta quarta-feira, foi adiado já hoje, devido a um surto de covid-19 no clube minhoto, que obriga o plantel principal e o de sub-23 a ficar em isolamento profilático.

Através das redes sociais, a team manager do Belenenses, Mariana Vaz Pinto, reagiu à decisão tardia do adiamento da partida. "Nada como chegar a Famalicão e adiarem o jogo a duas horas de começar", escreveu no Twitter, a acompanhar uma fotografia tirada no Estádio Municipal de Famalicão.