Miguel Cardoso valoriza ponto conquistado pelo Belenenses SAD

Um dos destaques do Belenenses SAD, o meio-campista Miguel Cardoso, destacou que empate com o Boavista, no Estádio do Bessa, não foi um mau resultado

"Foi uma parte para cada equipa, primeiro mais para nós e depois mais para eles. Tivemos oportunidades e não conseguimos concretizá-las em golos. Mas valeu pelo ponto conquistado contra uma equipa difícil. Fizemos um bom jogo e somámos mais um ponto na nossa caminhada", destacou.

O Boavista havia iniciado a jornada como a equipa de pior defesa, com 15 golos sofridos em oito jogos. Questionado acerca da fragilidade do oponente, Miguel apontou o que faltou para que o Belenenses SAD saísse do Porto com a vitória.

"Trabalhámos como fazemos todas as semanas, estudámos o adversário e este não fugiu à regra. A nível ofensivo, criámos bastante, mas na segunda parte faltou, se calhar, um último passe, a decisão. Mas isso vai aparecer, vamos fazer muitos golos, o campeonato agora começou e vamos no próximo jogo ganhar os três pontos", finalizou.