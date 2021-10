Mariana Vaz Pinto deixa o Sporting e é a nova team manager do Belenenses

Com 26 anos, Mariana Vaz Pinto esteve cinco temporadas no emblema leonino, onde trabalhou com Mariana Cabral, agora treinadora da equipa principal feminina.

Mariana Vaz Pinto, que até ao momento desempenhava as mesmas funções nas camadas jovens do Sporting, é a nova team manager do Belenenses.

Mariana Vaz Pinto, que também tem passado como jogadora de futebol (Estoril, Malveira da Serra e Belenenses), vai trabalhar diretamente com o diretor para o futebol, Nuno Almeida.