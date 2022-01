Luiz Felipe: "Perdemos um homem e o FC Porto tomou conta do jogo"

Luis Felipe, guarda-redes do Belenenses

Declarações de Luiz Felipe, guarda-redes do Belenenses, após a pesada derrota (1-4) sofrida frente ao FC Porto.

A derrota: "O sentimento é de tristeza pela derrota. Até à expulsão nós estávamos bem, mas a expulsão acabou por atrapalhar o nosso esquema de jogo. Mas faz parte, agora é pensar no Marítimo e seguir em frente."

Expulsão: "Nós estávamos a jogar contra uma grande equipa, uma equipa do topo, e não dá para facilitar. Perdemos um homem e eles tomaram conta do jogo, mas faz parte do futebol".

Nível individual: "É difícil para mim, por mais que tenha estado bem individualmente, a situação é incómoda. Trocava essa exibição pela vitória ou por um empate, um ponto que seja, mas temos de continuar a trabalhar, há muitos jogos pela frente."

Segunda volta: "É uma nova fase, estamos com a cabeça boa, o míster está a apoiar-nos. Temos de trabalhar, nada supera o trabalho. Há muito pela frente ainda".