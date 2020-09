Luís Figueiredo candidata-se à presidência do Belenenses e quer recomprar a SAD

A lista, que tem como lema "Respeitar a História", entregou formalmente a candidatura aos órgãos sociais do clube da Cruz de Cristo ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG)

O gestor Luís Figueiredo é o candidato do "Movimento dos Históricos", apresentado esta quarta-feira, à presidência do Belenenses, com o intuito de fazer uma proposta de recompra da SAD e devolver o futebol profissional ao Restelo.

A lista, que tem como lema "Respeitar a História", entregou formalmente a candidatura aos órgãos sociais do clube da Cruz de Cristo ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), Pedro Pestana Bastos, numas eleições marcadas para 17 de outubro.

"A devolução da SAD ao clube, através de recompra, de onde não deveria ter saído pela forma que foi, é a principal aposta desta direção, que a vai apresentar no primeiro dia em funções", afirmou o candidato, assegurando: "Garanto que vamos resolver este problema, como outros que têm atrofiado o clube, nos primeiros 90 dias do mandato."

Luís Figueiredo, de 64 anos, é acompanhado na lista pelo gestor João Tarrana, candidato a presidente da MAG, pelo bancário Luís Filipe Coito Pinto, candidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar, pelo comandante dos bombeiros e autarca Carlos Jaime Fonseca Santos, para o Conselho Geral, e pela advogada Filipa Baeta, como mandatária nacional e da juventude.

Entre os outros objetivos, encontram-se o aumento do número de sócios, o desenvolvimento das modalidades amadoras e a pacificação das relações do clube com todos os "stakeholders" [grupos de interesse], bem como a dinamização e conclusão do complexo do Restelo.

"O projeto do complexo do Restelo é crítico para o clube e tem vindo a ser negligenciado por todas as direções, com especial enfoque na atual, o que não se compreende. Basta encontrar investidores, o que nós já garantimos", frisou Luís Figueiredo.

A Assembleia-Geral Eleitoral do Belenenses decorre no dia 17 de outubro, no pavilhão Acácio Rosa, devendo as listas candidatas ao triénio 2020-2023 ser apresentadas ao presidente da MAG até quinta-feira.