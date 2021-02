Kritciuk explica o lance e deixa mensagem a Nanu: "Tive um pouco mais de sorte"

Guarda-redes russo do Belenenses deixou uma mensagem nas redes sociais.

Kritciuk, guarda-redes do Belenenses, deixou uma mensagem nas redes sociais na sequência do lance com Nanu, jogador do FC Porto que foi hospitalizado com uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento.

O guarda-redes russo desejou as melhoras ao lateral e explicou o lance. "Em primeiro lugar, espero que Nanu esteja bem, que se recupere, esteja completamente saudável e volte a estar em campo em breve! Vou orar por Nanu e pela sua família para que tudo fique bem com ele", introduz o guardião, passando depois ao momento e justificando a explicação com "os insultos" que garante estar a receber na internet.

"Fui intercetar a bola. O Nanu, eu, mais o defesa, avançámos em direção à bola. Gritei que estava a jogar. Se o defesa saísse eu seria o primeiro a chegar à bola e tirava com os punhos (a repetição mostra claramente que os meus punhos estão logo atrás da perna do Bruno ). O Nanu viria a bater contra mim e a falta seria a nosso favor (a decisão do árbitro e do VAR de não marcar grande penalidade confirma as minhas palavras). O vídeo mostra isso. Eu não voei na direção do Nanu com as minhas mãos ou punhos, como pode parecer em algumas fotos ou de certos ângulos. Nanu foi contra mim e chocámos de cabeça. Não houve intenção maldosa nas minhas ações, apenas um momento de jogo. E eu poderia estar no lugar do Nanu, mas tive um pouco mais de sorte", escreveu.

"Escrevi isto para impedir comentários negativos. Embora eu entenda que é assim que as pessoas expressam o seu amor pelo clube e preocupação com o jogador. Ninguém é culpado pelo que aconteceu. É um desporto. E, para minha grande pena, estas coisas às vezes acontecem! Que Deus conceda a Nanu saúde, paciência e força para sua família! Tudo de bom!", completou Kritciuk.