Kalou treina com o Belenenses, mas não será reforço

Rui Pedro Soares não pretende inscrever jogadores, fechando, por agora, as portas ao avançado.

Salomon Kalou está a treinar com o plantel do Belenenses desde o início de janeiro, mas, para já, não vai ser reforço.

Essa garantia foi dada, de forma indireta, pelo presidente da SAD belenense, Rui Pedro Soares, quando confrontado sobre uma dívida ao Liga Desportiva de Maputo (Moçambique), que impede inscrição de jogadores nas próximas três janelas de mercado. "Essa situação será resolvida em breve, mas não faz sentido falar disso antes de janeiro. Não pretendemos contratar nenhum jogador desempregado nesta altura", vincou o dirigente, à margem da conferência em que reiterou a confiança no treinador Petit.

Desta forma, o avançado internacional costa-marfinense, de 36 anos, vai continuar a manter a forma física com o plantel até encontrar um novo clube, até porque, neste momento, as portas do Jamor parecem fechadas. Salomon Kalou não joga desde fevereiro, altura em que deixou os brasileiros do Botafogo.

Recorde-se que a SAD do Belenenses deve cerca de 300 mil euros ao Liga Desportiva de Maputo, valores relacionados com os direitos de formação do lateral-esquerdo Reinildo, transferido em janeiro de 2019 para o Lille (França), e também da transferência de Nhambirre, defesa-direito dos sub-23. O emblema do Jamor pretende liquidar esta dívida assim que receber uma indemnização de 430 mil euros do Internacional (Brasil), relativa aos 15 por cento ao qual o clube tinha direito, aquando da transferência do médio Eduardo para o Sporting.

Assim que a SAD dívida pagar a dívida, algo que deve acontecer antes do do final do ano, o Belenenses pode voltar a inscrever jogadores na Liga.