Juventude Socialista, Taguspark e não só: as polémicas de Rui Pedro Soares

Encontro do Belenenses com o Benfica e as críticas à Liga no mais recente caso.

Rui Pedro Santos, presidente da SAD do Belenenses, voltou a estar na ordem do dia depois do encontro com o Benfica, no qual a equipa se apresentou com apenas nove jogadores, num duelo que terminou no início da segunda parte, com 7-0 para as águias.

Este é apenas um dos episódios polémicos que envolvem o dirigente. Da guerra com "Os Belenenses", que levou à semparação entre clube e SAD, à Juventude Socialista e Taguspark, Rui Pedro Soares sempre deu muito que falar.