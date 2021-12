Jogo de Vizela pode ser adiado: Liga aguarda clarificação do Belenenses

Partida da ronda 13 está agendada para segunda-feira.

O Belenenses emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira considerando "estranho" que a Liga não tenha ainda adiado o encontro de segunda-feira com o Vizela, da ronda 13 do campeonato.

A Liga aguarda uma clarificação por parte do clube sobre os jogadores que estão disponíveis e, depois de a mesma chegar, que deverá acontecer ainda esta quinta-feira, serão dados os seguintes passos regulamentares.

Refira-se que o Belenenses adiantou no comunicado que todo o plantel está em isolamento, assim como as equipas técnica e médica, até 10 de dezembro, "com exceção de um jogador que se encontra na África do Sul."

No passado sábado, o Belenenses entrou em campo no Jamor com apenas nove jogadores, frente ao Benfica, tendo o jogo terminado no primeiro minuto do segundo tempo com uma vantagem das águias por 7-0.