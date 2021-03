Jogo com o Benfica vale multa ao Belenenses: ocupação da tribuna acima do permitido

Azuis multados em 1122 euros devido ao incumprimento da norma.

O Belenenses foi multado em 1122 euros por se ter registado uma ocupação superior a 50 por cento na tribuna presidencial do Estádio Nacional no jogo da última segunda-feira frente ao Benfica, que terminou com a vitória das águias, por 3-0.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "Verificou-se que a tribuna presidencial apresentava uma ocupação largamente superior aos 50% permitidos no comunicado oficial nº12 da Liga Portugal. Existiam vários elementos sentados sem que fosse guardada a devida distância de segurança entre eles, sendo vários destes elementos menores de idade", pode ler-se no relatório do delegado da Liga.

O Belenenses foi ainda multado em 674 euros por atraso no início da segunda parte do encontro da 22.ª jornada da Liga NOS e outros 351 euros pela presença de dois elementos não autorizados na zona técnica.