Internacional brasileiro continua sem qualquer minuto no Belenenses

Sandro ainda não foi utilizado oficialmente na principal equipa do Belenenses.

Internacional brasileiro, Sandro foi a contratação mais sonante do Belenenses no verão deste ano, mas ainda não foi utilizado na formação principal, tendo apenas atuado num jogo da equipa de sub-23.

O médio-defensivo, de 32 anos, sofreu uma lesão muscular na pré-temporada e, embora já esteja dado como recuperado e aparentemente a treinar sem limitações, continua de fora das opções. Aliás, desde que substituiu Petit no comando técnico da equipa do Jamor, Filipe Cândido tem convocado todos os jogadores do plantel, com exceção de Sandro.

No currículo, o jogador regista passagens por Tottenham, Génova e Udinese, entre outros clubes.